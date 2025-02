Mais espaços de lazer: novas praças esportivas são construídas em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Boa Vista está prestes a ganhar duas novas praças esportivas que proporcionarão à população mais opções de lazer e espaços para a prática de atividades físicas. Uma delas será no bairro Pedra Pintada e a outra no João de Barro. Ambas as obras estão em andamento, com cerca de 70% dos trabalhos já concluídos.

Segundo a secretária municipal de Obras (SMO), Deusiana Gouveia, o objetivo do projeto é de então, beneficiar os moradores tanto das áreas de expansão de Boa Vista quanto das regiões vizinhas.

“Estamos implantando esses espaços de lazer para melhorar a qualidade de vida dos moradores e visitantes, além de promover a socialização e incentivar a prática de atividades físicas. Ainda no Pedra Pintada, está prevista a implantação de 1,2 km de asfalto e 2,4 de urbanização que atenderão as ruas Topázio e Pérola, localizadas no entorno da praça”, afirmou a secretária.

Do mesmo modo, novos espaços contarão com uma variedade de comodidades, incluindo áreas para playground, academia ao ar livre, ginástica e quadras poliesportivas cobertas, além de quadras de vôlei e futebol de areia. Estão sendo instalados quiosques de alimentação, banheiros familiares com espaço para amamentação, mobiliário urbano, como bancos e lixeiras, além de paisagismo, iluminação pública e acessibilidade.

Moradores acompanham o progresso das obras das praças

Assim, a população acompanha de perto o progresso. O autônomo Leoleni Laranjeira, de 46 anos, é pai de cinco filhos e mora no bairro Pedra Pintada há três anos. Ele destaca que a nova área de lazer será muito aproveitada por sua família. “Cheguei há pouco tempo no bairro e vejo que a obra da praça está em andamento. Não vejo a hora de trazer meus filhos para brincarem aqui”, afirmou Leoleni.

Por fim, no João de Barro, o pintor Elidir da Silva, de 39 anos, acompanha diariamente o andamento da obra da praça. Morador há quatro anos da área de interesse social e pai de sete filhos, ele está contente com o progresso dos trabalhos. “A praça já conta com uma quadra coberta. Os quiosques estão quase prontos e já estão colocando o piso. Esse espaço será excelente para todos os moradores”, afirmou Elidir.

