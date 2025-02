Santa Catarina enfrenta onda de calor e registra temperaturas extremas de quase 40°C

Santa Catarina iniciou a semana sob uma forte onda de calor. Diante desse cenário, a Secretaria da Proteção e Defesa Civil alerta sobre os riscos à saúde e recomenda que a população tome medidas de prevenção, como evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h, além de manter-se hidratado e procurar locais ventilados sempre que possível.

A onda de calor deve se prolongar até a próxima quinta-feira, 13, como explica o meteorologista da Secretaria de Proteção e Defesa Civil Caio Guerra:

SONORA

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da Proteção e Defesa Civil e tome as precauções necessárias para evitar problemas de saúde e outros impactos decorrentes do calor extremo.