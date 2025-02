Sessão da Tarde exibe Hoje Terça (11/02) na Globo – O Príncipe Esquecido

COnfira a programação da Globo hoje, 12/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Terça-feira, 11/02/2025

Sessão da Tarde

O Príncipe Esquecido

Título Original: The Lost Prince Aka: Le Prince Oublié

País de Origem: Belga

Ano de Produção: 2020

Diretor: Michel Hazanavicius

Elenco: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Néotis Ronzon

Classe: Aventura

Djibi conta à filha contos de fadas todas as noites. Anos depois, ela começa a

superar o ritual e seu pai, que luta para permanecer o herói da vida dela.

Sessão da Tarde – O Príncipe Esquecido

Nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, a Sessão da Tarde apresenta o filme O Príncipe Esquecido (título original: The Lost Prince Aka: Le Prince Oublié), uma produção belga de 2020 dirigida por Michel Hazanavicius. Com um elenco estelar composto por Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye e Néotis Ronzon, este longa-metragem de aventura promete levar o público a uma viagem emocionante repleta de fantasia e descobertas.

A trama gira em torno de Djibi, um pai que, todas as noites, encanta sua filha com contos de fadas, criando um ritual mágico que fortalece o laço entre eles. Contudo, conforme os anos passam, a menina começa a superar essa tradição e a encarar o mundo com novos olhos, enquanto Djibi se empenha para manter viva a imagem do herói em sua vida. Entre desafios e momentos de ternura, O Príncipe Esquecido nos convida a refletir sobre a importância da imaginação e do papel inspirador que os pais desempenham na formação dos sonhos e ideais de seus filhos.

Prepare-se para embarcar em uma aventura repleta de emoção, humor e encantamento. Não perca a chance de reviver a magia dos contos de fadas com uma abordagem moderna que só O Príncipe Esquecido pode oferecer, nesta tarde imperdível na Sessão da Tarde!