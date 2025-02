Sine anuncia mais de 10 mil vagas de emprego abertas em Santa Catarina 

Santa Catarina tem 10.305 vagas de emprego abertas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). Desse total, 276 vagas são reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades estão em todas as regiões do estado e se destinam a profissionais de diversos perfis e qualificações. Destaque para os municípios de Tijucas, na Grande Florianópolis, e Indaial, no Vale do Itajaí, que concentram uma grande parcela das ofertas.

Os interessados podem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine no estado, levando um documento com foto. As vagas também estão disponíveis para consulta no Portal Emprega Brasil.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, ressalta que os números demonstram o dinamismo do setor produtivo catarinense:

Entre as regiões, o Vale do Itajaí conta com o maior número de vagas, 3.261.