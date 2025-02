São Francisco Xavier terá roteiro de cicloturismo

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

São Francisco Xavier vai ganhar um roteiro de cicloturismo unindo a prática do esporte com as belas paisagens da Serra da Mantiqueira e as atrações do distrito.

Para estabelecer o roteiro, com opções de lazer e descanso, a Prefeitura de São José dos Campos está realizando um cadastramento de locais que tenham interesse em fazer parte das atividades de mountain bike.

Podem se cadastrar proprietários de bares, restaurantes, cafeterias, pousadas, self-point ou outro empreendimento em São Francisco Xavier e região. O roteiro será feito entre São José dos Campos e o distrito. A frequência ainda será definida.

Para se inscrever, os empreendedores devem preencher um formulário por meio do link.

De acordo o Departamento de Turismo, a ideia é desenvolver o ciclo roteiro para incentivar a participação de ciclistas e fortalecer o turismo em São Francisco Xavier.

A princípio, o roteiro deve passar pelos mesmos caminhos do Trip Bike, tradicional passeio ciclístico de São José dos Campos a São Francisco Xavier com 55 quilômetros de trilha em estradas de terra e asfalto.



