Bem-vindos ao ano letivo de 2025 no IFSP, espaço de transformação e aprendizado! – IFSP

Radar IFSP traz mensagem do reitor Silmário Santos aos estudantes e servidores

O mês de fevereiro marca o início do ano letivo de 2025 para a maioria dos estudantes do IFSP. Um percurso que para muitos está começando e para outros já está mais próximo da chegada, mas que para todos certamente revela um mundo de conhecimento e oportunidades. O reitor Silmário Santos traduziu, em sua mensagem de boas-vindas, o desejo de todos os que fazem esta instituição: que seja uma jornada inspiradora e cheia de realizações.

O reitor garantiu que a gestão do IFSP segue empenhada no compromisso de consolidar uma instituição de excelência, dedicada à formação integral, plural e cidadã. “Seguiremos promovendo valores democráticos, respeitando a diversidade e construindo um ambiente acolhedor para todos”. Assista o vídeo:

Silmário convidou os alunos a explorarem a infraestrutura e os serviços que o IFSP oferece. “Temos programas de bolsas, projetos de pesquisa, ensino e extensão, além de diversos auxílios destinados a garantir a permanência e o sucesso dos nossos estudantes. Nossas bibliotecas, laboratórios, quadras esportivas e espaços de convivência foram projetados para apoiar e enriquecer sua jornada acadêmica”, contou.

Neste início de ano, a Diretoria de Comunicação (Dicom) lança a 3ª edição do Guia do Estudante IFSP. No material, você pode conhecer um pouco sobre como será o seu percurso acadêmico, serviços e políticas de apoio ao estudante, núcleos de acessibilidade e diversidade, além de saber mais sobre a instituição. Clique na imagem e acesse o conteúdo:

2025 será um ano de grandes avanços e conquistas para a comunidade. Será inaugurado novo prédio próprio da reitoria, e o IFSP se consolidará ainda mais como o maior Instituto Federal do Brasil, pois com a expansão anunciada no ano passado pelo governo federal, o IFSP ganhará 12 novas unidades.

Que seja um ano incrível para todos os estudantes. Bons estudos!