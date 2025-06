Posted on

Comissão trabalha na elaboração dos códigos eleitorais para apreciação pelo Consup no dia 5/9 Foi realizada, no dia 23 de agosto, a reunião para formar a Comissão Central do Processo Eleitoral para escolha do reitor e dos diretores-gerais do IFSP, mandato de 2025-2029. Mais de 200 pessoas acompanharam a reunião, realizada de forma virtual. O primeiro […]