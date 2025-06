ASSISTIR Espanha x França AO VIVO UEFA Nations League, HOJE (23/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA Espanha x França ACONTECE hoje, HOJE (05) ÀS 16 HORAS. Copa das nações da UEFA, EUROPA.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da Europa, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Onde assistir Espanha x França hoje (05/06), escalações, horário e detalhes da semifinal da Nations League 2025

A tão esperada semifinal da UEFA Nations League 2025 entre Espanha x França acontece nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Este é um dos confrontos mais aguardados da competição, reunindo duas seleções tradicionais do futebol europeu em uma disputa direta por uma vaga na grande final.

Onde assistir Espanha x França ao vivo?

Se você está procurando onde assistir Espanha x França hoje, a partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN e também estará disponível no Star+ (streaming), para assinantes da plataforma. Para quem deseja acompanhar online, o Star+ é a principal opção, com qualidade HD e narração em português.

Campanhas e expectativas

A Espanha, atual campeã da Nations League, chega embalada para mais uma semifinal. A equipe comandada por Luis de la Fuente aposta em sua posse de bola, jogo coletivo e talentos como Pedri, Rodri e o jovem destaque Lamine Yamal para chegar à final novamente.

Já a França, liderada por Didier Deschamps, aposta no poder ofensivo de jogadores como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Os franceses buscam o segundo título na história da Nations League, depois de vencerem em 2021.

Prováveis escalações – Espanha x França

Espanha – técnico: Luis de la Fuente

Formação: 4-3-3

Goleiro: Unai Simón

Defensores: Carvajal, Laporte, Le Normand, Grimaldo

Meio-campistas: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz

Atacantes: Nico Williams, Morata, Lamine Yamal

França – técnico: Didier Deschamps

Formação: 4-2-3-1

Goleiro: Maignan

Defensores: Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández

Meio-campistas: Tchouaméni, Rabiot, Griezmann

Atacantes: Dembélé, Mbappé, Giroud

Retrospecto do confronto

Historicamente, Espanha e França já se enfrentaram 36 vezes, com ligeira vantagem espanhola. A Espanha venceu 16 jogos, enquanto a França venceu 13, além de 7 empates. No último encontro, válido pela final da Nations League de 2021, a França venceu por 2 a 1 com gol decisivo de Mbappé.

Palpite e prognóstico

O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes em alto nível técnico. A Espanha tem a vantagem do mando de campo e vive um momento de coesão no elenco. Já a França possui um ataque letal que pode decidir em poucos lances. O palpite é de empate no tempo normal e vitória da França na prorrogação, com Mbappé sendo decisivo mais uma vez.

Conclusão

Para quem busca “onde assistir Espanha x França hoje”, a resposta é simples: ESPN na TV fechada e Star+ no streaming. Com duas seleções poderosas em campo, o duelo promete ser um dos grandes momentos do futebol europeu em 2025. Prepare-se para fortes emoções nesta semifinal eletrizante da Nations League.

