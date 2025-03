ASSISTIR Barcelona x Osasuna AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (08/03)

A partida entre Barcelona x Osasuna acontece HOJE (08), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Barcelona que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia do Jogo: Barcelona x Osasuna – La Liga 2024/2025

Data: 8 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília)

Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

O Barcelona continuará sua busca pelo título da La Liga neste sábado, enfrentando o Osasuna no Estadi Olímpic Lluís Companys. O time catalão chega a esta partida após uma impressionante sequência de vitórias, liderando o campeonato com 57 pontos. Por outro lado, o Osasuna está em uma fase complicada, sem vitórias desde o início de fevereiro, ocupando a 11ª posição na tabela.

Forma Atual de Barcelona e Osasuna

O Barcelona, sob a direção de Hansi Flick, tem sido imbatível nas últimas semanas, vencendo seus últimos seis jogos na La Liga. A equipe encontra-se no topo da tabela, com uma vantagem de um ponto sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado. O destaque do time é Robert Lewandowski, que lidera a artilharia do campeonato com 21 gols.

Além disso, o Barcelona teve uma vitória crucial por 1-0 sobre o Benfica na Liga dos Campeões, colocando-se em uma posição confortável para avançar às quartas de final. A equipe também está em uma batalha acirrada pela Copa do Rei, empatando 4-4 com o Atlético de Madrid na semifinal.

Por outro lado, o Osasuna, comandado por Vicente Moreno, não vence há mais de um mês. A equipe empatou três vezes e perdeu duas nas últimas cinco partidas. No entanto, ainda há esperanças para a equipe, já que estão a apenas cinco pontos do sexto colocado, o Real Betis, o que mantém suas chances de classificação para competições europeias vivas.

Desempenho de Jogadores

Barcelona:

Robert Lewandowski : O polonês continua a ser a principal referência ofensiva, com 21 gols na La Liga até o momento.

: O polonês continua a ser a principal referência ofensiva, com 21 gols na La Liga até o momento. Gavi : O meio-campista se recupera de uma doença e pode ser convocado para este jogo.

: O meio-campista se recupera de uma doença e pode ser convocado para este jogo. Andreas Christensen: Recuperado de uma lesão muscular, ele é uma opção importante na defesa.

Osasuna:

Ante Budimir : O atacante croata tem sido o grande nome da temporada para o Osasuna, com 14 gols na La Liga.

: O atacante croata tem sido o grande nome da temporada para o Osasuna, com 14 gols na La Liga. Aimar Oroz : O atacante teve que ser substituído devido a um problema muscular, sendo dúvida para a partida.

: O atacante teve que ser substituído devido a um problema muscular, sendo dúvida para a partida. Kike Barja: Pode entrar como substituto de Oroz se este não se recuperar a tempo.

Prognóstico

Com o Barcelona em grande forma, é difícil imaginar outra coisa que não seja uma vitória para a equipe da casa. Embora o Osasuna tenha um elenco talentoso, liderado por Budimir, a diferença de qualidade entre as duas equipes é clara. A expectativa é de um jogo equilibrado no início, mas com o Barcelona prevalecendo no final.

Palpite final: Barcelona 3-1 Osasuna

O Barcelona deve conquistar os três pontos de forma confortável, mantendo-se firme na luta pelo título da La Liga, enquanto o Osasuna tenta reverter sua má fase em busca de uma posição europeia.

Escalações Possíveis:

Barcelona (4-3-3):

Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Osasuna (4-3-3):

Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Moncayola, Torro; Ruben Garcia, Barja, Zaragoza; Budimir.

O jogo promete ser uma ótima oportunidade para o Barcelona continuar sua jornada imbatível, enquanto o Osasuna busca reverter sua situação e dar um susto nos líderes do campeonato.

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites