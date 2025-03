AO VIVO Porto x AVS assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (15/03), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Prévia: Porto x AVS – Primeira Liga 2024/2025

O Porto tentará se recuperar da derrota no último fim de semana ao enfrentar o AVS pela 26ª rodada da Primeira Liga, neste sábado, no Estádio do Dragão. A derrota por 1 a 0 contra o Braga colocou em risco a posição do time na zona de classificação para competições europeias.

Desempenho Recente do Porto

A inconsistência do Porto foi evidente na última rodada, quando o time não conseguiu aproveitar a chance de ampliar sua vantagem sobre o Braga, após uma derrota que interrompeu uma sequência invicta de seis jogos. O único gol da partida foi marcado por Ricardo Horta aos 17 minutos, o que condenou os Dragões a mais uma derrota fora de casa.

Com 50 pontos, o Porto ocupa atualmente a terceira posição, empatado com o Braga, mas à frente apenas pelo saldo de gols. Por isso, uma vitória se torna essencial para fortalecer a posição do time, que luta para garantir um lugar na Europa League.

No entanto, o Porto tem o terceiro melhor desempenho em casa da competição, com 30 pontos conquistados em 12 jogos. Mesmo assim, nos últimos três jogos em casa, o time empatou contra Santa Clara, Sporting Lisboa e Vitória de Guimarães. O adversário do fim de semana, o AVS, será uma oportunidade para Porto reencontrar a vitória em casa, especialmente considerando que na partida de ida, no mês de outubro, o time venceu por 5 a 0.

Desempenho Recente do AVS

O AVS está em uma temporada turbulenta, com várias mudanças de técnicos e uma luta constante contra o rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa a zona de playoffs de rebaixamento, com 23 pontos, resultado de 4 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O time não vence fora de casa desde novembro, e sua única vitória como visitante foi sobre o SC Farense, ainda sob o comando do técnico Daniel Ramos.

Sob o comando de Rui Ferreira, o AVS teve uma vitória e dois empates, mas perdeu na última rodada para o Arouca, em casa, por 1 a 0. Com isso, a equipe busca inspiração para conquistar algo positivo no Dragão, mas as expectativas são baixas, considerando o desempenho recente, especialmente fora de casa.

Notícia de Equipes

No Porto, a grande novidade é o retorno de Fábio Vieira, após suspensão. O meio-campista será crucial para ajudar na criação de jogadas ofensivas, algo que foi sentido na última derrota. Gonçalo Borges deve perder a vaga para ele. Além disso, João Mário continuará no ataque, enquanto Martim Fernandes terá uma chance no setor defensivo, substituindo um jogador mais experiente.

Já no AVS, o time estará sem alguns jogadores importantes, como Rafael Rodrigues, Lucas Moura e Aderllan Santos, todos lesionados. A principal alteração pode ocorrer na lateral esquerda, com Eric Veiga assumindo a posição. Jaume Grau também retorna ao time titular e pode ser uma opção mais defensiva no meio-campo.

Prognóstico

Porto, embora inconsistente, tem uma grande chance de se recuperar em casa. O time, mesmo com dificuldades recentes, é amplamente favorito frente a um AVS que luta contra o rebaixamento e tem sido muito frágil fora de casa. Acreditamos em uma vitória tranquila para o Porto, com um placar de 2 a 0.

Palpite final: Porto 2-0 AVS

Este confronto se torna crucial para a equipe de Sérgio Conceição, que precisa da vitória para manter viva a esperança de uma vaga na Liga Europa. Para o AVS, a missão será difícil, mas uma surpresa não está totalmente descartada.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.