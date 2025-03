Sena Madureira ganhará parque de 25 milhões

Por MRNews



Caixa Econômica Libera Licitação para Construção de Parque em Sena Madureira

A Caixa Econômica Federal liberou a licitação para a construção de um novo parque em Sena Madureira, no Acre, com um investimento de R$ 25 milhões. Este projeto é fruto de uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, e tem como objetivo oferecer à população um espaço de lazer moderno e acessível. A obra será um importante marco para a cidade, proporcionando um local adequado para a prática de atividades recreativas, esportivas e culturais, atendendo diferentes faixas etárias.

A construção do parque será uma grande melhoria para a infraestrutura de Sena Madureira, que tem visto um crescimento constante e demanda por mais opções de lazer e convivência comunitária. A ideia é criar um ambiente saudável para os moradores e, ao mesmo tempo, valorizar a cidade como um todo, impulsionando o turismo local e o comércio regional.

A licitação está em andamento, e as empresas interessadas têm um prazo determinado para apresentar propostas. O valor de R$ 25 milhões, oriundo da emenda do senador Márcio Bittar, será aplicado na execução da obra e nas melhorias de infraestrutura da área. O projeto inclui a construção de espaços para atividades físicas, áreas verdes, playgrounds e espaços para eventos, visando tornar o local um ponto de encontro para a comunidade.

Além disso, a obra representa um avanço significativo na qualidade de vida dos moradores de Sena Madureira, que ganham mais uma opção de lazer e convivência. A expectativa é que, após a conclusão, o parque se torne um dos principais pontos turísticos e de lazer da cidade.

Esse investimento demonstra o compromisso do senador Márcio Bittar com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população acreana, promovendo melhorias duradouras na infraestrutura e na qualidade de vida dos moradores.

A construção do parque é apenas uma das várias iniciativas do senador para impulsionar o crescimento de Sena Madureira e outras regiões do Acre, buscando atender às necessidades da população local com investimentos em áreas essenciais como o lazer, a educação e a saúde.

