Estação Cabo Branco abre exposição ‘Saga do Vaqueiro’ a partir desta sexta-feira

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes – abre, a partir das 17h desta sexta-feira (7), a exposição ‘Saga do Vaqueiro’, do fotógrafo baiano Lenec Mota. A exposição fotográfica, que busca imortalizar a essência da tradição e da cultura do Sertão nordestino, fica aberta a visitação do público até 7 de junho, no 1º andar na Torre.

Cristina Strapação, curadora da exposição, explicou que o trabalho busca levar o público ao imaginário da atividade dos vaqueiros, trabalhadores que moldam o cotidiano sertanejo, numa prática marcada por coragem e resiliência, ameaçada pela modernidade. “Os vaqueiros carregam o peso de uma memória coletiva e de uma ancestralidade que se expressa em seu modo de vestir, falar e lidar com o campo. O projeto foi inspirado pela observação das rápidas mudanças que vêm transformando o Sertão. Novas tecnologias e formas de trabalho começam a substituir práticas seculares, ameaçando a continuidade de saberes transmitidos oralmente e por meio da prática, geração após geração”, afirmou.

A exposição ‘Saga do Vaqueiro’ é resultado de um projeto enviado pelo artista visual Leandro Rolim para edital de Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em 2024. O projeto foi acolhido pela Curadoria de Arte da Estação Cabo Branco.

Artista – Lenec Mota, natural de Irecê, Sertão baiano, divide seu tempo trabalhando na Paraíba e na Bahia. Atua nas áreas de fotografia, produção cultural e audiovisual, com experiência em projetos culturais e televisivos. Recentemente, participou dos projetos documentais Semeando o Futuro e Reconhecendo Mestres: Francisco Alves, o Coroné Chico Tripa (2024), ambos na Paraíba.

Serviço – A Estação Cabo Branco, localizada no bairro do Altiplano, é administrada pela Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec). O local fica aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; e sábados e domingos, das 10h às 18h. O acesso é gratuito.