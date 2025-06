Prefeitura antecipa salário de junho em comemoração a São Pedro – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta sexta-feira (27) o pagamento antecipado dos salários dos servidores públicos municipais, referente ao mês de junho de 2025.

A antecipação acontece em comemoração a São Pedro e tem como objetivo fortalecer a economia local durante a 95ª Festa de São Pedro Apóstolo, que segue até domingo (29).

Os valores já estão disponíveis para saque na agência e nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF).

O pagamento da folha salarial em dia é um compromisso da gestão do prefeito Josmail Rodrigues com os servidores e com o equilíbrio financeiro do município.