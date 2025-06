Agência Minas Gerais | Governo de Minas autoriza pavimentação da rodovia MG-170 entre Pimenta e Guapé

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), autorizou, nesta sexta-feira (27/6) o início das obras de pavimentação da rodovia MG-170, no trecho entre Pimenta e Guapé, estrada que liga o Sudoeste ao Centro-Oeste mineiro. O anúncio foi feito pelo governador em exercício, Mateus Simões, durante solenidade realizada no município de Pimenta.

Para a execução da obra de pavimentação e restauração de 15,2 quilômetros da rodovia serão investidos cerca de R$ 68 milhões de recursos provenientes do Tesouro Estadual e do Acordo de Brumadinho.

O prazo de execução deste contrato é de 450 dias consecutivos, contados a partir da data da ordem de início. De acordo com a empresa contratada, a obra deve proporcionar a geração de cerca de cem empregos diretos e outros 400 indiretos.

A rodovia deverá favorecer a conexão das regiões Sul e Sudoeste de Minas, por meio da BR-265 e da MG-050, ao oferecer uma ligação completamente asfaltada, o que vai contribuir para o desenvolvimento dos municípios de Guapé e Pimenta, que se destacam na produção de grãos, sobretudo de café e soja, além da vocação turística da região, com destaque para o distrito de Santo Hilário, muito procurado por ser banhado pelo Lago de Furnas e ter belas cachoeiras.

Paralisada desde 2014, o reinício das obras é aguardado pelos moradores da região há mais de uma década e, há 30 anos, eles aguardam a conexão pavimentada do trecho, que beneficia, diretamente, mais de 20 mil habitantes dos dois municípios.

O governador em exercício reforçou a importância da obra para a região e celebrou o fato dela está sendo retomada depois de um grande período de espera da população. “Sou grato pelo trabalho que o DER-MG tem feito nessa direção. Quero dizer à população que fiquem tranquilos. Essa obra não para mais”.

























A obra

As intervenções na MG-170 estão incluídas no programa Caminhos pra Avançar, e foram divididas em dois lotes.

No Lote 1, será feita a melhoria de 2,72 quilômetros em segmentos descontínuos, além da complementação de duas pontes, uma sobre o Córrego Grande ou Cachoeira, com a finalização do tabuleiro e o encabeçamento, e a outra sobre o ribeirão Jardim, para conclusão da laje de transição.

No Lote 2, será implantada a pavimentação de 12,48 quilômetros contínuos, que completam o acesso a Guapé, além da instalação de sinalização vertical e sinalização horizontal, bem como obras de drenagem.

























“Esta obra aqui da MG-179, que estamos dando a hoje a ordem de início, nos próximos dez a 15 dias a empresa já estará mobilizada com as maquinas iniciando os trabalhos e até o final deste governo vamos entregá-la”, complementou Tavares.

Reparação socioeconômica

O Acordo Judicial de Reparação de Brumadinho foi firmado entre o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e a empresa Vale S.A, com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), após o rompimento das barragens da Vale em Brumadinho.

O rompimento em Brumadinho tirou a vida de 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, econômicos e ambientais.