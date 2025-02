TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 01/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I, do artigo 74 da Lei n.º 14.133/21, conforme solicitação, documento de formalização da demanda, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de sistema de tecnologia da informação e comunicação como suporte para elaboração e controle da execução do Plano de Contratações Anual conforme a Lei 14.133/2021.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 72, da Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2025.

FAVORECIDO: Govplan Sistemas Inteligentes Ltda.

CNPJ Nº 50.768.912/0001-86

VALOR: R$ 19.789,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e nove reais).

PRAZO: 12 meses.

Bonito-MS, 07 de fevereiro de 2025.

Josmail Rodrigues

Prefeito Municipal.