Governo do Estado publica aviso de licitação para obra do anel viário de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), publicou nesta terça-feira (02), no Diário Oficial, o aviso de licitação para a execução da obra de implantação do anel viário de Bonito (MS). O projeto contempla os trechos MS-382/MS-178 (acesso ao Aeroporto de Bonito e Guia Lopes da Laguna) e MS-178/MS-382 (acesso a Bodoquena), com uma extensão total de 7,6 quilômetros.

A obra, estimada em R$ 51.285.390,58 (cinquenta e um milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), tem como objetivo melhorar a infraestrutura viária, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego na região. Além disso, o anel viário será fundamental para retirar o trânsito de veículos pesados das ruas de Bonito, proporcionando mais conforto para moradores e turistas e contribuindo para a conservação das vias públicas da cidade.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, comemorou o avanço do projeto e destacou a importância da obra para o município. “Essa é uma conquista muito esperada, que agora começa a se concretizar. Trabalhamos firmemente para viabilizar essa obra tão aguardada, que trará mais segurança e desenvolvimento para Bonito. Agradeço ao governador Eduardo Riedel e a todos os envolvidos nesse processo, que estão contribuindo para melhorar a infraestrutura da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Abertura da licitação

A sessão de abertura da licitação está marcada para o dia 24 de abril de 2025, às 08h30 (horário local).

Os interessados podem acessar o edital e seus anexos nos seguintes sites:

