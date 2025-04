Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta quinta-feira (03)

Posted on

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, o Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá realiza uma oficina gratuita de panificação. As vagas são limitadas a 10 participantes por turma. Os horários disponíveis são: 14h30 e 18h. ☎️ As inscrições podem ser feitas pelos telefones (12) 3122-2428 / (12) 3122-4030. O curso será realizado no Fundo Social […]