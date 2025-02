Primeira castração de animais do ano promove cerca de 80 cirurgias

Posted on

Neste sábado, 21, foram realizadas as últimas competições da Olimpíada Estudantil Catarinense de 2024 nos municípios de Maravilha, Pinhalzinho e Saudades. Itajaí foi a grande campeã geral da Olesc somando um total de 127 pontos, Florianópolis, vice-campeã geral com 113 pontos e Jaraguá do Sul completando o pódio final com 109. Foram conhecidos hoje os […]