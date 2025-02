IFSP lança edital para adesão dos campi ao Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia (PACTec) – IFSP

Campi interessados devem aderir ao edital até 17 de fevereiro

O Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia do IFSP (PACTec) foi criado pela pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em articulação com a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI.UFSCar), para viabilizar a recepção de Emendas de Deputados Estaduais. O principal objetivo do PACTec é pagamento de bolsas para os estudantes do IFSP em projetos de pesquisa. Apenas projetos de pesquisa são contemplados devido à restrição da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que somente apoia este tipo de projeto.

Para seleção dos projetos a serem contemplados, a PRP lançou o Edital 1/2025, que irá contemplar no PACTec dos editais PIBIFSP dos campi e porventura outros existentes, que não foram possíveis de serem contemplados com recursos institucionais.

Nesta primeira fase, basta o campus fazer a adesão ao edital, até o dia 17 de fevereiro. O formulário de inscrição e demais informações estão disponíveis na página do edital.