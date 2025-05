Unidade da Fundhas celebra Dia do Amor Responsável

Henrique Macedo





A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) tem entre seus parceiros o Lions, que, por meio do programa Lions Quest, contribui para desenvolver a inteligência emocional de crianças e adolescentes nas unidades de toda a cidade.

Nesta sexta-feira (9), a unidade Dom Pedro realizou um evento para celebrar o amor de mães e filhos.

“Essa atividade é voltada para o Dia do Amor Responsável, em comemoração ao Dia das Mães, porque algumas crianças não tem mãe como referência mas têm algum cuidador, seja avó, tia, madrinha ou irmã mais velha. Isso está alinhado com a proposta principal do Lions Quest, que trabalha como enfrentar situações de conflito e como trabalhar as emoções para enfrentar os desafios da vida”, explicou a professora Maria do Carmo da Silva.



Depois de cantarem, as crianças tiveram um momento de interação com as mães e responsáveis. Gabriela, mãe do Luís Otávio se emocionou. “Tá demais, gostei muito, emocionante essa homenagem”, disse.



Francisco Roxo, presidente do Lions, ressaltou a importância da parceria com a Fundhas. “Para nós é uma felicidade ver a continuidade deste trabalho na Fundhas, conseguimos comprovar quanto isso está impactando as crianças e adolescentes”, frisou.

O programa Lions Quest enriquece a proposta socioeducativa da Fundhas por meio de reflexões, debates e atividades didáticas que auxiliam na formação integral, emancipação social e desenvolvimento de inteligência emocional para a vida.



Aprender a lidar com as emoções, conviver em grupo, respeitar as diferenças e fazer boas escolhas para a vida são alguns dos aprendizados oferecidos para as crianças e adolescentes de todas as Unidades, que atendem alunos de 6 a 14 anos no município.



