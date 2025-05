Setor da construção civil impulsiona geração de empregos formais em Roraima

A construção civil se firmou como um dos principais impulsionadores da geração de empregos em Roraima, no início de 2025. De acordo com dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) analisados pela Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento), o setor foi responsável pelo maior saldo de contratações em março e lidera o crescimento no acumulado do ano, com alta de 13,11%, a maior taxa entre todos os estados brasileiros.

Somente no mês de março, a construção civil gerou 159 novos postos de trabalho com carteira assinada em Roraima, contribuindo diretamente para o saldo geral positivo de empregos formais registrados no período. No acumulado de janeiro a março, o setor também colocou o estado em evidência nacional, ao ocupar a primeira posição em geração de postos de trabalho, com quase 900 novas vagas no período.

O relatório completo está disponível para consulta na seção de Estudos do site da Seplan.

O governador Antonio Denarium destacou que o bom desempenho de Roraima no cenário nacional é, como tantos outros resultados socioeconômicos recentes, fruto direto das políticas de fomento à infraestrutura e ao setor produtivo que são conduzidas pela atual gestão do Governo do Estado.

“A construção civil tem sido uma força essencial para o nosso desenvolvimento. Com investimentos em obras públicas, infraestrutura de armazenamento, escoamento da nossa produção e apoio ao setor privado, estamos dinamizando a economia, gerando empregos e melhorando a qualidade de vida da população de Roraima”, disse.

Até março, Roraima contabilizou 83.881 trabalhadores com carteira assinada – um aumento de 6,80% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento também foi sustentado pelo bom desempenho da indústria, que avançou 2,93% no trimestre, ocupando a terceira colocação no ranking nacional do setor.

Para o secretário adjunto da Seplan, Fábio Martinez, os resultados refletem mais do que estatísticas, representam mudanças na vida das pessoas.

“Cada emprego gerado representa uma nova oportunidade para uma família roraimense. Ver a construção civil puxando esse crescimento mostra que as ações do Governo no planejamento e nos investimentos em infraestrutura estão fazendo a diferença. É uma resposta concreta às necessidades da população e um indicativo de que estamos no caminho certo”, destacou o adjunto.

A coordenadora da CGEES (Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Sociais) da Seplan, Jádila Andressa, reforçou a importância da leitura técnica dos dados como ferramenta de transformação social, ressaltando que os dados do Caged vão além dos números.

“Esses dados revelam padrões que ajudam a entender o momento econômico do Estado e a antecipar necessidades da população. Quando analisamos o crescimento consistente da construção civil, conseguimos transformar essa informação em ação, como orientar políticas públicas, direcionar qualificação profissional e garantir que as oportunidades cheguem a quem mais precisa. É assim que a leitura técnica se torna um instrumento de inclusão e desenvolvimento”, pontuou Jádila.

O post Setor da construção civil impulsiona geração de empregos formais em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.