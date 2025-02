Gent x Real Betis ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (13/02), PALPITES

O jogo entre Gent x Real Betis acontece HOJE (13/02) às 17h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Prévia do Jogo: Gent x Real Betis – Liga Conferência da UEFA, Playoffs da 1ª Mão

No dia 13 de fevereiro de 2025, o Gent receberá o Real Betis na Ghelamco Arena, na Bélgica, para o primeiro confronto dos playoffs da Liga Conferência da UEFA. Ambas as equipes se enfrentam em um embate crucial para avançar para a próxima fase da competição.

Desempenho das Equipes

O Gent chega a esta fase da competição após ter terminado a fase de grupos na 17ª posição, com 9 pontos. Embora não tenha sido uma campanha dominante, os belgas demonstraram força em casa, vencendo três de seus seis jogos. A equipe agora busca superar a fase de playoffs e igualar sua melhor performance na Liga Conferência, que foi nas quartas de final em 2022-2023.

Por outro lado, o Real Betis terminou a fase de grupos em 15º lugar, com 10 pontos, deixando-o ligeiramente à frente do Gent. No entanto, a equipe espanhola enfrenta uma sequência negativa, com quatro derrotas nos últimos seis jogos competitivos, incluindo uma derrota por 3-2 contra o Celta de Vigo no último fim de semana. Mesmo com a má fase, o Betis possui jogadores de alta qualidade que podem fazer a diferença em um jogo decisivo.

Equipes e Lesões

Para este confronto, o Gent não poderá contar com Noah Fadiga e tem outros jogadores ausentes devido a lesões, como Tom Vandenberghe, Aime Omgba, Andrew Hjulsager e Max Dean. No entanto, os reforços de inverno Leonardo Lopes, Hyllarion Goore e Dante Vanzeir estão disponíveis para a partida.

Já o Betis tem problemas maiores, com William Carvalho fora por conta de uma lesão no tendão de Aquiles, além da ausência de Cucho Hernández e a falta de Hector Bellerín, Pablo Fornals e Aitor Ruibal, todos lesionados ou suspensos. O lateral Youssouf Sabaly, que estava fora devido a lesão, estará disponível para o jogo.

Escalações Possíveis

Gent (4-3-3):

Roef; Mitrovic, Watanabe, Torunarigha; Samoise, Kums, Ito, Delorge-Knieper, Brown; Sonko, Danzeir.

Real Betis (4-3-3):

Adrian; Sabaly, Llorente, Natan, Perraud; Altimira, Cardoso; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Roque.

Previsão

Embora o Betis esteja em uma fase irregular, com várias derrotas, o time ainda possui jogadores de alta qualidade que podem desequilibrar a partida. Por sua vez, o Gent tem um bom retrospecto em casa, o que pode dar confiança para a equipe belga. No entanto, o Betis tem experiência em competições europeias e, com um elenco mais forte, deve conquistar uma vitória apertada na primeira mão.

Previsão do placar: Gent 1-2 Real Betis

Este será um jogo interessante, com o Gent tentando surpreender em casa, mas o Betis, apesar de sua forma instável, pode levar a melhor com seu elenco experiente.

Onde Assistir:

A transmissão da partida poderá ser conferida nos canais oficiais da UEFA ou nas plataformas de streaming esportivas disponíveis no Brasil.

Fique de olho: Acompanhe a análise de resultados e estatísticas completas após o jogo!