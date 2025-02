Mirassol x Palmeiras, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (23/02) (23/02)

O jogo entre Mirassol x Palmeiras acontece HOJE 18h30 hs. O mandante da partida é Mirassol que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Mirassol x Palmeiras: Onde Assistir, Escalações e Expectativas para o Paulistão 2025

Por: Notícias de Batatais

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece no Estádio Municipal de Mirassol e será decisivo para o Verdão, que ainda luta por uma vaga na próxima fase do torneio.

Onde Assistir Mirassol x Palmeiras?

A partida terá transmissão ao vivo através das seguintes plataformas de streaming:

UOL Play

Nosso Futebol

Zapping

Esses serviços possuem planos a partir de R$ 19,90 por mês (no plano anual).

Situação das Equipes

O Palmeiras entra em campo pressionado, pois precisa vencer e ainda torcer por um tropeço da Ponte Preta para avançar às quartas de final. O técnico Abel Ferreira tem algumas dúvidas na escalação, especialmente na defesa, devido à ausência de Murilo.

Já o Mirassol, que faz boa campanha no Paulistão, busca consolidar sua classificação e, quem sabe, surpreender um dos grandes favoritos ao título. Jogando em casa, a equipe tentará impor dificuldades ao Verdão.

Prováveis Escalações

Mirassol:

Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Thalisson e Ernandes; Yuri Lima, Danielzinho e Camilo; Negueba, Dellatorre e Chico.

Técnico: Mozart Santos.

Palmeiras:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Naves e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Expectativas para o Jogo

O Palmeiras chega como favorito, mas terá que superar a pressão e o desgaste físico para garantir a vitória. O Mirassol, por sua vez, quer aproveitar o fator casa para surpreender e seguir firme na briga pela classificação.

O jogo promete ser disputado, com o Palmeiras tomando a iniciativa e o Mirassol explorando contra-ataques.

Palpites para Mirassol x Palmeiras

Palmeiras vence por 2 a 1

Empate em 1 a 1

Mirassol surpreende e vence por 1 a 0

O duelo será fundamental para definir os rumos do Paulistão 2025 e promete muitas emoções para os torcedores.