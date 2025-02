Tardezinha Inclusiva comemora o Carnaval com muita alegria no Centro Cultural de Mangabeira

Em alusão ao Carnaval, a Tardezinha Inclusiva do mês de fevereiro, realizada na tarde deste domingo (23), apresentou o tema ‘Abram alas que a inclusão chegou’. O evento, que é realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz reuniu centenas de crianças e adultos no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves destacou o trabalho realizado pela Prefeitura de João Pessoa na inclusão de pessoas autistas, o que fez a cidade se tornar referência nacional no tema. “São três anos e dois meses que a gente faz essa ação de inclusão social pela arte, com o ambiente social como um todo e se tornou um exemplo em nível de Brasil. Estivemos em Brasília, na Assembleia Legislativa, para apresentar a nossa experiência durante uma sessão especial na qual os parlamentares e as famílias das pessoas autistas estavam discutindo uma agenda para o autismo no Distrito Federal. Somos referência pelo trabalho que fazemos aqui na Tardezinha, mas também pelo trabalho que o prefeito Cícero Lucena mantém nas escolas, com mais de 2.300 cuidadores e na área da saúde. João Pessoa se tornou referência de cidade inclusiva e uma referência no acolhimento e no cuidado das pessoas autistas”, completou.

Luciene de Souza, mãe de Hindra, de 18 anos, leva a filha à Tardezinha há mais de dois anos e falou sobre o cuidado completo que a filha tem ao utilizar os serviços da Prefeitura de João Pessoa. “No começo ela ficava agitada com o barulho, mas como ela gosta muito de música, de dançar e dublar, insisti em vir e, hoje em dia, ela não perde nenhuma edição”, disse a mãe, revelando que é uma alegria acompanhar as

atividades que contribuem para o processo de socialização e inclusão social de sua filha. “Moro em Gramame e faço de tudo para que ela participar da Tardezinha, e este ano matriculei ela nas aulas de balé que são oferecidas aqui no Centro Cultural Tenente Lucena, além de ter o acompanhamento dela no Centro de Referência de Doenças Raras e também fazendo atividade física na praça perto da nossa casa”, reforçou Luciene de Souza.

Esta edição da Tardezinha Inclusiva contou com as participações da Turma Tá Blz, formada por Nik Fernandes e Jhony Fernandes, personagens, diversão com os palhaços Kika e Baba Baby. Estiveram se apresentando no palco também os artistas mirins Nay, Laura, Luiz Felipe, Lucas e Ana Beatriz, além do show do cantor Daniel Dantas e do grupo Difers.

Durante o evento também aconteceu o lançamento do livro de poesia de Estherlany Fernandes, jogos de tabuleiro, trancistas, clínica de estética, serviços odontológicos, escritório de advogados e a Feirinha Inclusiva com produtos feitos pelas mães.

“Este é nosso terceiro ano trabalhando as temáticas. As pessoas autistas têm acesso a essas informações dentro da escola, na própria comunidade, a família, eles comentam muito sobre Carnaval, então aqui, eles concretizam o conhecimento do que eles escutam no dia a dia deles. É muito importante as famílias sentirem que João Pessoa também trabalha a parte social dentro dos temas da pessoa com transtorno do espectro autista e nossa experiência vai para o Brasil inteiro, conseguindo trazer o título de ‘Prefeito Orgulho Autista Brasil’”, informou Hosana Carneiro, presidente da Associação Paraibana de Autismo.

Carlos Eduardo é pai de Sara, de 7 anos que tem Síndrome de Down e de Gabriel, de 5 anos que é autista. Esta é a terceira vez que ele traz os filhos para participar da Tardezinha Inclusiva e relata que já percebeu melhoras nas crianças. “Venho sempre com meus filhos e a minha esposa e já percebi o quanto eles melhoraram na interação com o mundo. Gabriel agora consegue falar mais, aprendeu a falar os nomes das comidas e também tem a atenção da cuidadora na escola. Sara não fala, mas percebemos que agora ela já sorri, coisa que ela não fazia e aqui a gente vê que ela se diverte”, finalizou.