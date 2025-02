Nova Iguaçu x Madureira ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 23/02

Nova Iguaçu x Madureira: Onde Assistir, Escalações e Expectativas para o Carioca 2025

Nova Iguaçu e Madureira entram em campo neste domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), pela 11ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca 2025. O duelo acontece no Estádio Laranjão e promete ser decisivo para as pretensões das duas equipes na competição.

Onde Assistir Nova Iguaçu x Madureira?

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

Streaming: Canal GOAT

Canal GOAT Tempo real: CNN Esportes

Situação das Equipes no Campeonato Carioca

O Nova Iguaçu chega para a última rodada ocupando a 8ª colocação, com 13 pontos somados. O time teve um desempenho irregular ao longo da competição, com três vitórias, quatro empates e três derrotas. Ainda sonhando com uma posição melhor na tabela, a equipe da Baixada Fluminense busca um resultado positivo diante do Madureira.

O Madureira, por sua vez, faz uma campanha surpreendente e aparece na 3ª colocação com 15 pontos. Com quatro vitórias, três empates e três derrotas, o Tricolor Suburbano tenta consolidar sua vaga na próxima fase do torneio.

Prováveis Escalações

Nova Iguaçu:

Luis Henrique; Yan, Gilberto Alemão, Dirceu e Watson; Abuda, Ronald e Carlinhos; Yan Silva, Bill e Anderson Künzel.

Técnico: Carlos Vitor.

Madureira:

Lucão; Luiz Paulo, Maurício, Edmário e Watson; Feitosa, Sillas e Everton; Pipico, Ygor Catatau e Rafinha.

Técnico: Felipe Arantes.

Expectativas para o Jogo

O Nova Iguaçu joga em casa e tentará pressionar o Madureira desde os primeiros minutos, buscando uma vitória que pode garantir uma melhor colocação na tabela. O Madureira, por outro lado, tem um time mais organizado e tentará segurar o ímpeto do adversário, apostando nos contra-ataques para surpreender.

Ambas as equipes possuem defesas vulneráveis, o que pode indicar um jogo movimentado e com boas chances de gol para os dois lados.

Palpites para Nova Iguaçu x Madureira

Empate em 1 a 1

Vitória do Madureira por 2 a 1

Nova Iguaçu vence por 2 a 0

O jogo promete muita emoção, com os times dando tudo em campo para terminar a fase de grupos da melhor maneira possível.

Tags: Campeonato Carioca, Fluminense, Nova Iguaçu, Taça Guanabara, onde assistir, Campeonato Carioca 2025, futebol carioca.