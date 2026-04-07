Prefeitura reforça importância da vacinação contra Influenza para os grupos prioritários

A Prefeitura de João Pessoa reforça a importância da vacinação contra a Influenza para os grupos prioritários. A campanha teve início no dia 25 de março e segue até 30 de maio, com doses disponíveis a partir das 8h nas salas de vacina da rede municipal e atendimento estendido até as 21h nos pontos móveis distribuídos pela cidade.

Neste primeiro momento, podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos quilombolas e indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, funcionários dos Correios, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do sistema prisional, jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização, explica que a imunização é fundamental para prevenir formas graves da gripe, reduzindo o risco de internações e mortes, especialmente entre os públicos mais vulneráveis. “Alertamos que, além da proteção individual, a vacina também contribui para diminuir a circulação do vírus, protegendo toda a população, inclusive quem não foi vacinado”, explicou.

Com a chegada do período de maior transmissão da doença, marcado por mudanças de temperatura e aumento das chuvas, a vacinação se torna ainda mais importante. A meta da campanha é alcançar 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. As doses estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família, Policlínicas Municipais e no Centro Municipal de Imunização, além de cinco pontos móveis que funcionam de segunda a sexta-feira e aos sábados, com horário estendido até as 21h.

Sobre a doença – A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e apresenta alta capacidade de transmissão. Em casos mais graves, pode evoluir para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente entre pessoas mais vulneráveis. Dados do Ministério da Saúde indicam que a vacinação pode reduzir entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos relacionados à gripe.

A vacina disponibilizada na rede pública protege contra três cepas do vírus, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, sendo considerada uma das formas mais eficazes de prevenção.

Documentação para vacinação – Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento, além do Cartão SUS e da caderneta ou cartão de vacinação. Gestantes devem também apresentar o cartão da gestante.

Saiba onde se vacinar nas salas de vacinas e pontos móveis:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Apenas aos sábados, das 9h às 16h.

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Apenas para quem faz parte do grupo prioritário.