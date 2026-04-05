Por MRNews
Cartão Inter Prime: guia completo para conseguir o cartão premium sem anuidade
O Cartão Inter Prime é a evolução do antigo Inter Black, oferecendo benefícios de alto nível com um grande diferencial: anuidade zero.
Se você quer entrar no universo dos cartões premium, este guia mostra exatamente como conseguir o seu e como acelerar o processo, inclusive usando o Duo Gourmet.
O que é o Cartão Inter Prime?
O Banco Inter reformulou seus cartões premium, e o Prime é o topo da linha. Ele é voltado para clientes com maior relacionamento financeiro e oferece benefícios exclusivos, como:
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- Acesso a salas VIP em aeroportos
- Cashback em compras (cerca de 1%) (iDinheiro)
- Programa de pontos Inter Loop
- Seguros de viagem e proteção de compras (nordinvestimentos.com.br)
- Compatibilidade com carteiras digitais
E o melhor: sem cobrança de anuidade, um diferencial que continua atraindo clientes (Melhores Cartões).
Como conseguir o Cartão Inter Prime
Existem alguns caminhos para alcançar o segmento Prime, e você não precisa ser milionário para isso.
1. Assinatura do Duo Gourmet
O jeito mais rápido de conseguir o Inter Prime atualmente é assinar o plano anual do Duo Gourmet. Este serviço oferece benefícios em restaurantes e, ao contratá-lo, você já se qualifica para o cartão Prime (ALTA RENDA BLOG).
2. Investimentos no banco
Outra forma de obter o Prime é mantendo investimentos a partir de R$ 250 mil no Banco Inter (blog.inter.co).
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3. Gastos elevados no cartão
Você também pode evoluir para Prime usando bastante o cartão:
- Faturas acima de R$ 7 mil por mês durante 4 meses consecutivos (blog.inter.co).
Importante: os gastos precisam ser feitos dentro do limite de crédito aprovado.
4. Crédito e financiamento
Contratar produtos como:
- Financiamento imobiliário
- Empréstimo consignado de alto valor
- Home equity
Pode fortalecer seu relacionamento com o banco e abrir caminho para o upgrade (blog.inter.co).
5. Comunidade de investimentos
Entrar em comunidades de investimento, onde os valores são somados entre participantes, também pode ajudar a atingir os requisitos do Prime (ALTA RENDA BLOG).
Vale a pena?
Se você busca:
- Cashback sem anuidade
- Benefícios de viagem
- Cartão premium acessível
O Inter Prime continua sendo uma das melhores opções do mercado, oferecendo vantagens antes restritas a clientes de altíssima renda.
Dica final
Para começar, siga este passo a passo:
- Abrir conta no Inter
- Assinar o Duo Gourmet para garantir acesso rápido ao Prime
- Usar o cartão com frequência
- Evoluir e manter relacionamento com o banco
Seguindo esse caminho, você aumenta muito suas chances de ter o cartão Inter Prime em mãos rapidamente.
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