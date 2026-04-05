Por MRNews



Cartão Inter Prime: guia completo para conseguir o cartão premium sem anuidade

O Cartão Inter Prime é a evolução do antigo Inter Black, oferecendo benefícios de alto nível com um grande diferencial: anuidade zero.

Se você quer entrar no universo dos cartões premium, este guia mostra exatamente como conseguir o seu e como acelerar o processo, inclusive usando o Duo Gourmet.

O que é o Cartão Inter Prime?

O Banco Inter reformulou seus cartões premium, e o Prime é o topo da linha. Ele é voltado para clientes com maior relacionamento financeiro e oferece benefícios exclusivos, como:

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Acesso a salas VIP em aeroportos

em aeroportos Cashback em compras (cerca de 1%) (iDinheiro)

(cerca de 1%) (iDinheiro) Programa de pontos Inter Loop

Seguros de viagem e proteção de compras (nordinvestimentos.com.br)

(nordinvestimentos.com.br) Compatibilidade com carteiras digitais

E o melhor: sem cobrança de anuidade, um diferencial que continua atraindo clientes (Melhores Cartões).

Como conseguir o Cartão Inter Prime

Existem alguns caminhos para alcançar o segmento Prime, e você não precisa ser milionário para isso.

1. Assinatura do Duo Gourmet

O jeito mais rápido de conseguir o Inter Prime atualmente é assinar o plano anual do Duo Gourmet. Este serviço oferece benefícios em restaurantes e, ao contratá-lo, você já se qualifica para o cartão Prime (ALTA RENDA BLOG).

2. Investimentos no banco

Outra forma de obter o Prime é mantendo investimentos a partir de R$ 250 mil no Banco Inter (blog.inter.co).

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3. Gastos elevados no cartão

Você também pode evoluir para Prime usando bastante o cartão:

Faturas acima de R$ 7 mil por mês durante 4 meses consecutivos (blog.inter.co).

Importante: os gastos precisam ser feitos dentro do limite de crédito aprovado.

4. Crédito e financiamento

Contratar produtos como:

Financiamento imobiliário

Empréstimo consignado de alto valor

Home equity

Pode fortalecer seu relacionamento com o banco e abrir caminho para o upgrade (blog.inter.co).

5. Comunidade de investimentos

Entrar em comunidades de investimento, onde os valores são somados entre participantes, também pode ajudar a atingir os requisitos do Prime (ALTA RENDA BLOG).

Vale a pena?

Se você busca:

Cashback sem anuidade

Benefícios de viagem

Cartão premium acessível

O Inter Prime continua sendo uma das melhores opções do mercado, oferecendo vantagens antes restritas a clientes de altíssima renda.

Dica final

Para começar, siga este passo a passo:

Abrir conta no Inter Assinar o Duo Gourmet para garantir acesso rápido ao Prime Usar o cartão com frequência Evoluir e manter relacionamento com o banco

Seguindo esse caminho, você aumenta muito suas chances de ter o cartão Inter Prime em mãos rapidamente.

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