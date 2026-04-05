Governo de Santa Catarina abre concurso público para a InvestSC

Foto: Kate Mangostar/Freepik

O Governo do Estado anunciou abertura de concurso públivo para a a Invest Santa Catarina, antiga SC Participações e Parcerias. As inscrições vão até o dia 16 de abril e o edital pode ser acessado neste link.

O edital prevê a contratação de 10 novos funcionários, com salários entre R$ 7.683,71 e R$ 10.333,78, para atuarem como analistas de negócios (sete vagas), analistas administrativos (2 vagas) e analista contábil (uma vaga). Outro edital anunciado recentemente pelo Governo do Estado foi para a Educação, com 10 mil vagas. As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril.

A abertura de vagas por meio de seleção pública reforça o compromisso da instituição com a profissionalização, a transparência e a meritocracia, elementos essenciais para o desempenho de suas funções em um ambiente cada vez mais competitivo, tanto no cenário nacional quanto internacional.

“O concurso representa um passo estruturante no processo de evolução da InvestSC, que, desde sua formalização, vem se posicionando como instrumento do Estado de Santa Catarina para a promoção de investimentos, apoio a projetos estruturantes e desenvolvimento econômico sustentável. Esse é o maior investimento que a InvestSC pode atrair para si própria: capital humano”, explica o presidente da InvestSC Renato Lacerda.

A medida também está alinhada à estratégia de fortalecimento institucional da companhia, que inclui a ampliação de sua atuação na estruturação de parcerias público-privadas, na atração de investimentos e na internacionalização do Estado, com iniciativas como a implantação de escritórios no exterior.

Desde que passou por reestruturação administrativa em 2024, focando diretamente na atração de investimentos nacionais e internacionais, e em apoiar o Estado e municípios em projetos de PPP e concessões, a InvestSC vem colhendo resultados visíveis.

Na área de PPPs e concessões, a InvestSC viabilizou, em 2024, a primeira PPP do Estado de Santa Catarina, do aeroporto de Jaguaruna, e em 2025, o leilão do maior contrato de PPP social do país, do Complexo Prisional de Blumenau. Na atração de investimentos, a empresa atende uma carteira de mais de 100 projetos, tendo participado de entregas importantes como a inauguração da fábrica bilionária da Nestlé em Vargeão, da TP-Link em Joinville e no recém-anunciado investimento da rede de resorts Vila Galé, em Florianópolis.

A InvestSC agora marca um novo ciclo na trajetória da companhia, voltado à renovação e ao fortalecimento de seus quadros técnicos, assegurando a continuidade e a ampliação de suas atividades estratégicas.