Rio reforça vacinação contra o sarampo nos aeroportos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Santos Dumont e Galeão recebem pontos de vacinação antes do show da Shakira – SMS/Divulgação

Com expectativa de fluxo intenso de turistas no município para o evento “Todo Mundo no Rio” no próximo dia 2, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica a prevenção contra o sarampo com pontos de vacinação extras (PVs). Amanhã (30) e na sexta-feira (1°), os aeroportos Santos Dumont e Antônio Carlos Jobim terão PVs funcionando das 8h às 16h.

O foco da ação será a imunização com a Tríplice Viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, a vacinação contra o sarampo é crucial para prevenir a reintrodução da doença no território brasileiro em meio ao registro de surtos em diferentes países. Os pontos extras também disponibilizarão a vacina contra a febre amarela.

– O sarampo é uma doença de alta transmissibilidade e, com o aumento do fluxo de turistas, principalmente o internacional, os aeroportos se tornam locais estratégicos para a imunização. Queremos garantir que tanto o carioca quanto o visitante estejam protegidos, bloqueando qualquer possibilidade de propagação do vírus na nossa cidade – afirma o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

Podem se vacinar contra o sarampo pessoas de até 59 anos. Para quem tem até 29 anos, o esquema completo prevê duas doses: os que ainda não se vacinaram devem tomar a primeira e agendar a segunda, enquanto os que tomaram apenas uma dose devem completar o esquema. Para quem tem entre 30 e 59 anos e ainda não se vacinou, é recomendada uma dose.

Além dos PVs, as vacinas seguem disponíveis também nas 243 salas de imunização da cidade, incluindo clínicas da família, centros municipais de saúde e as unidades do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo (aberta todos os dias, das 8h às 22h), na Zona Oeste (no ParkShoppingCampoGrande) e na Zona Norte (Shopping Nova América).

Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

SERVIÇO:

PV Aeroporto Santos Dumont

Datas: 30/4 e 1/5

Horário de funcionamento: 8h às 16h

Local: Aeroporto Santos Dumont – ao lado do guichê da Gol

PV Aeroporto Antônio Carlos Jobim – Galeão

Datas: 30/4 e 1/5

Horário de funcionamento: 8h às 16h

Local: Aeroporto Internacional Tom Jobim – terminal 2, desembarque 1° piso