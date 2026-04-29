Renovação automática da CNH é usada como isca em golpe digital contra condutores – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), mais uma vez, alerta a população sobre a circulação de links falsos que prometem a chamada “renovação automática” da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mensagem tem sido compartilhada principalmente por meio de grupos de WhatsApp e direciona o usuário para páginas que imitam sites oficiais do Governo Federal. Esses ambientes fraudulentos apresentam serviços como renovação de habilitação, segunda via, primeira habilitação e até obtenção de CNH sem a necessidade de autoescola.

O golpe utiliza uma estratégia para ganhar a confiança do cidadão. Ao acessar a página, a vítima é induzida a fazer um suposto login semelhante ao do Gov.br. Após informar o CPF, o sistema exibe dados reais, como nome completo, data de nascimento e nome da mãe, criando a falsa sensação de segurança. Ao final do processo, é gerada uma cobrança via PIX.

Além disso, os golpistas utilizam mensagens de pressão para forçar o pagamento imediato, com ameaças de bloqueio do CPF, aplicação de multas, inclusão em órgãos de proteção ao crédito e até inscrição em dívida ativa. Essas informações são falsas e têm como objetivo induzir o cidadão ao pagamento.

Apesar de visualmente semelhantes, esses sites não pertencem a órgãos oficiais. Um dos principais sinais de alerta está no endereço eletrônico (URL). Sites oficiais do governo sempre terminam em “gov.br”. No caso do Mato Grosso do Sul, os endereços institucionais utilizam “ms.gov.br”. Qualquer variação fora desse padrão deve ser vista com desconfiança.

O Detran-MS reforça que a renovação automática é um procedimento realizado de forma automatizada pelo sistema nacional de trânsito, destinado apenas a condutores que atendem a critérios específicos. Como o próprio nome indica, não há necessidade de solicitação, preenchimento de formulários ou qualquer tipo de pagamento por parte do cidadão.

Já o processo regular de renovação da CNH exige: agendamento prévio (Capital), avaliação médica e pagamento de taxas. Por isso, promessas de serviços rápidos, totalmente digitais e sem exigências devem ser vistas com cautela.

Além de capturar dados pessoais de forma indevida, páginas fraudulentas podem gerar cobranças irregulares, causando prejuízos financeiros às vítimas.

Orientações ao cidadão

Não clique em links recebidos por mensagens ou redes sociais;

Não informe dados pessoais fora dos canais oficiais;

Verifique sempre se o site termina em “gov.br” ou “ms.gov.br”;

Em caso de dúvida, procure diretamente os canais oficiais do Detran-MS: Portal Meu Detran (www.meudetran.ms.gov.br) ; aplicativo Meu Detran MS ou a atendente virtual Glória no whatsapp (67)3368-0500;

Se você já acessou ou realizou algum pagamento: entre em contato imediatamente com o banco ou instituição financeira;

Registre um boletim de ocorrência;

O alerta se baseia em relatos registrados em outros estados e reforça a importância da atenção redobrada ao acessar serviços digitais.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS