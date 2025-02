Semhab fortalece parceria com SPPM e faz visita ao Centro de Referência da Mulher

Uma equipe de técnicos sociais da Secretaria de Habitação de João Pessoa (Semhab) realizou, nesta terça-feira (11), uma visita ao Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, administrado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM). O objetivo do encontro foi de conhecer de perto o trabalho realizado no local e fortalecer a intersetorialidade na gestão municipal.

Socorro Gadelha, secretária de Habitação do Município, explicou que a Semhab já desenvolve um trabalho com o objetivo de fortalecer e resgatar a autoestima das mulheres que moram nos residenciais construídos pela Prefeitura. “Nós já fazemos um trabalho dentro dos residenciais para valorizar as mulheres e fazer com que elas se sintam bem, com a autoestima elevada e, assim, encontrem apoio para ter uma qualidade de vida melhor, já que em sua maioria são donas de casa, algumas idosas, e nunca receberam esse tipo de tratamento”, comentou.

As técnicas sociais Claudia Gouveia e Maria Eunice Silva foram recebidas pela coordenadora do Centro de Referência da Mulher, Liliane de Oliveira, que explicou o objetivo da instituição e como acontece a prestação de serviços as mulheres que são acolhidas, um trabalho de valorização e resgate da autoestima e no combate à violência doméstica e de gênero.

Mulheres Poderosas – A Semhab já coloca em prática o projeto Mulheres Poderosas, que promove a integração e a cooperação entre o público feminino. A parceria com a Secretaria das Mulheres também já acontece e o encontro desta quarta-feira vai fortalecer projetos futuros. “Eu tenho a plena certeza que essa parceria com o Centro de Referência da Mulher vai fortalecer o nosso trabalho e vamos poder fazer um acompanhamento melhor dessas mulheres”, afirmou.

Serviço – O Centro de Referência da Mulher acolhe mulheres em situação de violência doméstica, familiar e sexual, que assim que procuram o serviço passam a ser assistidas por uma equipe multidisciplinar.

Enquanto o Centro passa por reforma, os atendimentos acontecem na sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), no Paço Municipal, Centro. Os atendimentos são 24 horas através do 0800 283 3883. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, o contato é o (83) 9 8695-3549 e, das 8h às 17h, pelo telefone 3213-7359.