Conpog 2025: inscrições abertas para submissões de trabalhos – IFSP

Entre os dias 17 de fevereiro e 19 de maio estarão abertas as submissões de trabalhos para serem apresentados no 8º Congresso de Pós-Graduação do IFSP (Conpog). Estudantes de pós-graduação lato ou stricto sensu devem apresentar um resumo expandido de sua pesquisa, e terão até 16 de junho para a entrega da versão final do trabalho.

Os trabalhos serão organizados em cinco eixos temáticos: Engenharias; Tecnologia e Gestão Estratégica; Governo, Espaço e Política; Educação e Ensino e Ciência, Tecnologia e Sociedade.

O Conpog é um evento científico multidisciplinar promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFSP e tem por objetivo primordial o compartilhamento de experiências acadêmicas entre pesquisadores, docentes e discentes vinculados à pós-graduação.

Essa edição do evento será realizada em parceria com o Câmpus Araraquara entre os dias 26 e 28 de junho e trará apresentações de trabalhos acadêmicos desenvolvidos por alunos de pós-graduação do IFSP e de outras instituições de ensino, além de pesquisas com foco na geração de produtos, serviços ou soluções.

Assim como na edição anterior, os trabalhos serão apresentados em painéis diversificados, visando a interlocução e a interação entre as pesquisas apresentadas.

