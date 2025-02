Domingo no Parque recebe a vivência ‘Quintal das Memórias’

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Bruna König.

Quem visitar o Parque da Cidade neste domingo (16), às 15h, poderá participar da vivência “Quintal das Memórias”, do Grupo Ziriguidum.

A atividade para toda a família integra a programação do Domingo no Parque, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura de São José dos Campos.

A apresentação é livre para todos os públicos. Basta chegar à Arena do Parque da Cidade e aproveitar o domingo.

Com a vivência “Quintal das Memórias”, o grupo propõe um encontro lúdico com o universo das cantigas e brincadeiras infantis, buscando resgatar e celebrar as raízes da tradição cultural brasileira. Em uma imersão cheia de música, versos e diversão, as crianças e suas famílias serão convidadas a embarcar em uma jornada de reencontro com a infância e a memória coletiva.

A proposta é sensibilizar o público para a importância da preservação e da reinvenção das brincadeiras tradicionais, proporcionando uma experiência sensorial e afetiva que celebra a esperança e os laços da nossa cultura.

Categoria: Vivência

Gênero: Infantil

Livre para todos os públicos

Duração: 1h30

Serviço

Arena do Parque da Cidade

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana



