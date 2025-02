Santa Catarina inicia 2025 com alta de 44% na abertura de empresas

Posted on

Elementos técnicos do estudo de viabilidade para a implantação do VLT Cuiabano nortearam uma reunião por videoconferência convocada pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, na tarde desta quinta-feira (24). O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, juntamente com a secretária de Mobilidade Urbana, […]