Círculo Orquidófilo tem encontro gratuito no Jardim Botânico de Sorocaba neste domingo (16) – Agência de Notícias

O encontro mensal do Círculo Orquidófilo Sorocabano (COS) acontecerá neste domingo (16), das 9h às 12h, no Palacete de Cristal do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. A programação é gratuita e aberta a todos.

Realizado em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o encontro vai oferecer a oportunidade para que os sorocabanos apreciem a beleza e a grande diversidade de tamanhos, formas, cores, exotismo e fragrâncias dessa planta, além de conhecer mais sobre ela.

O COS e a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Sema, mantém um termo de cooperação técnica, que dispõe o uso do espaço para que o grupo realize reuniões aos terceiros domingos de cada mês e abrigue a coleção de mais de 300 livros e, como contrapartida, é oferecido auxílio técnico na manutenção do orquidário do Jardim Botânico.

O Jardim Botânico está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: jardimbotanico@sorocaba.sp.gov.br.