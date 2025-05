Prefeitura realiza ações alusivas a campanha de proteção à criança e ao adolescente

A Prefeitura de João Pessoa promove, durante todo o mês de maio, ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18. Nesta segunda-feira (19), equipes de diferentes serviços atuaram na divulgação da campanha, que tem como tema ‘Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes’.

As ações são promovidas pelas Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com as demais secretarias municipais, e a Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Paraíba (Redexi). E fazem parte de uma programação que será desenvolvida durante todo o mês.

“As ações de hoje, assim como todas as atividades que estamos realizando ao longo deste mês, reforçam o nosso compromisso, e o compromisso do prefeito Cícero Lucena, com a proteção de crianças e adolescentes. O 18 de Maio é um alerta para que todos fiquem atentos e não se calem diante de qualquer forma de violência. Precisamos cuidar, acolher e garantir que nossas crianças cresçam com dignidade e segurança. Denunciar também é uma forma de proteger”, ressaltou Diego Tavares, secretário de Direitos Humanos e Cidadania.

Iniciando a programação da semana, as equipes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) I, II e III; dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Mandacaru e Ilha do Bispo; do Serviço de Abordagem Social – Ruartes; e representantes da Redexi, promoveram a ação ‘Rede nos Trilhos’, realizada nas três bases da Estação João Pessoa, Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa.

“Eu sou super informada. Até por causa das escolas, que eu tenho um filho com autismo, aí a professora sempre fala com as crianças, né? E a gente mesmo vê a divulgação ampla na TV, a gente já sabe. Uma exploração sexual não é só um abuso, é acariciar a criança, é um sentar de mau jeito, um olhar, isso tudo é uma exploração. Aí a pessoa, tendo a noção e conseguindo enxergar, pode denunciar”, comentou Rosilene Dantas, umas das usuárias que aguardava o trem.

Programação desta segunda-feira (19)

8h – Ação informativa de abordagem e panfletagem, promovida pelo Cras Vale das Palmeiras, na Praça da comunidade.

8h – Campanhas nas Escolas, realizadas pelo Conselho Municipal Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente

10h – Ação de panfletagem, realizada no Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca – na Rua Maciel Pinheiro, nº 698, no bairro Varadouro.

Durante a manhã – Roda de diálogo e panfletagem no Centro de Referência da Cidadania dos Funcionários II, na Rua Margarida Barbosa Chaves, bairro Cidade dos Funcionários II.

Programação geral – Durante o mês de maio, serão promovidas atividades e intervenções em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de mobilizar e sensibilizar a população para o enfrentamento do abuso e exploração sexual infantil, além de divulgar os canais oficiais de denúncia.

A programação está disponível aqui conta com atividades como: roda de diálogo; panfletagem; plantio de mudas; visitas em escolas e instituições; flashmob; caminhada; mobilizações e palestras.