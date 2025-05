ASSISTIR Corinthians x América-MG BRASILEIRO SUB-17 2025, HOJE (20/05); COM IMAGENS

O jogo entre Corinthians x América-MG pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (20) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Sub-17 do Corinthians x América-MG após boa fase no Paulista

O Corinthians Sub-17 entra em campo nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), para enfrentar o América-MG pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida será realizada no Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, já que o gramado da Fazendinha passa por manutenção para a temporada de inverno.

Apesar de liderar o Campeonato Paulista da categoria, o Timãozinho busca a primeira vitória no Brasileirão. Na estreia, a equipe foi superada pelo Bahia fora de casa. Mesmo com a derrota, o técnico Raphael Laruccia fez questão de destacar a postura competitiva dos seus comandados. Um fator que complicou a estreia foi a expulsão do meia Cristian ainda no primeiro tempo, deixando a equipe com um jogador a menos durante boa parte do confronto.

Foco dividido entre Paulista e Brasileiro

Um dos principais desafios do Sub-17 corinthiano neste início de temporada é o equilíbrio entre as competições simultâneas. Com bom desempenho no Paulista Sub-17, onde ocupa a liderança, o clube opta por rodar o elenco entre as partidas, buscando preservar o físico dos atletas e dar oportunidades a todo o grupo. Segundo Laruccia, essa estratégia fortalece o coletivo e aumenta a confiança do elenco.

Expectativas para o duelo contra o América-MG

O adversário desta rodada, o América-MG, também é uma equipe tradicional na formação de atletas. O duelo promete ser equilibrado, já que o Coelho também vem se preparando com intensidade para o Brasileiro da categoria.

Com o plantel completo à disposição, o Corinthians deve apresentar uma formação competitiva, focando na recuperação imediata dentro da competição nacional. A expectativa é de uma partida intensa e com muita entrega dos jovens talentos alvinegros.

Elenco promissor e visão de futuro

O Corinthians tem investido fortemente nas categorias de base, com destaque para o Sub-17, que vem se consolidando como uma das principais forças da categoria nos últimos anos. Muitos dos atletas do atual elenco já despertam o interesse de clubes nacionais e internacionais, reforçando a importância do trabalho de formação realizado no Parque São Jorge.

Além disso, os bons resultados no Campeonato Paulista mostram o potencial do grupo. Em um cenário cada vez mais competitivo, dar experiência aos atletas em competições nacionais é fundamental para a transição para o time profissional no futuro.

Onde assistir Corinthians x América-MG Sub-17

A partida entre Corinthians e América-MG pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 terá entrada gratuita, mas não foi confirmada transmissão ao vivo até o momento. A torcida pode acompanhar atualizações em tempo real pelas redes sociais do Corinthians e pelo portal oficial do clube.

Conclusão

O confronto contra o América-MG é crucial para as pretensões do Corinthians no Campeonato Brasileiro Sub-17. Após um início difícil, o clube aposta na força do grupo e no trabalho coletivo para reencontrar o caminho das vitórias. A integração entre o bom momento no estadual e a recuperação no nacional pode consolidar ainda mais a base alvinegra como uma das mais promissoras do futebol brasileiro.

