Vacinadores de Boa Vista participam de capacitação sobre atualização do calendário vacinal

113 vacinadores, divididos em quatro turmas, participam da capacitação que segue até esta quinta-feira, 13, no CCTI – foto: divulgação/SEMUC



A Prefeitura de Boa Vista deu início nesta quarta-feira, 12, à capacitação sobre a atualização do calendário vacinal. A formação acontece no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) e segue até quinta-feira, 13, reunindo 113 vacinadores divididos em quatro turmas. O objetivo é manter os profissionais sempre atualizados para garantir um atendimento de excelência à população.

De acordo com Romildo Azevedo, coordenador municipal de Imunização, a capacitação é essencial devido à dinamicidade do calendário vacinal. “O objetivo é promover conhecimento sobre as constantes mudanças no calendário, que é flexível, com entrada e saída frequentes de imunobiológicos, além de alterações nos esquemas vacinais. O vacinador precisa estar atualizado para prestar um serviço de qualidade à população”, explicou.

Ele destacou que a capacitação faz parte das ações de educação permanente em enfermagem e citou algumas mudanças recentes no calendário. “Tivemos alterações na vacina contra o HPV, que passou a contemplar um novo público, a vacina de rotavírus teve seu período de administração ampliado e a vacina contra a poliomielite agora é exclusivamente injetável, com a retirada da gotinha. Essas informações são fundamentais para que o vacinador saiba como conduzir cada caso”, pontuou.

Vacinação salva vidas

A vacinadora Cristina Kelly, que atua na área há mais de 30 anos, enfatizou a importância das capacitações constantes. “Nosso calendário muda muito, e essas capacitações são fundamentais para mantermos um atendimento de qualidade. Mesmo com toda a experiência, sempre aprendemos algo novo. Estar atualizado significa oferecer um serviço mais seguro e eficaz para a população”, destacou.

Ela também ressaltou sua paixão pelo trabalho e a importância da vacinação. “Vacina é prevenção. Trabalhar na imunização é um privilégio, pois contribuo diretamente para a saúde pública. Um calendário vacinal atualizado evita diversas doenças, por isso sempre reforçamos que o cidadão faça a sua parte e procure uma unidade de saúde para manter as vacinas em dia”, afirmou.

Para a vacinadora Jocielma Guimarães, a capacitação reflete diretamente na qualidade do atendimento. “Essa capacitação é essencial, pois nos permite melhorar cada vez mais o serviço de imunização, tornando o processo mais ágil e eficaz”, declarou.

Ao final do curso, os participantes receberão certificado, reforçando o compromisso da Prefeitura de Boa Vista com a capacitação contínua dos profissionais da saúde e com a manutenção de um sistema de imunização eficiente e atualizado.

Fonte: Da Redação