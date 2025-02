Porto x Roma ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/02)

O jogo entre Porto x Roma e acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Veja Também

Prévia: Porto x Roma – Palpites, escalações e onde assistir

Na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa, Porto e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (13) no Estádio do Dragão, em Portugal. Os Dragões tentam manter a invencibilidade no histórico do confronto, enquanto os italianos buscam reverter um retrospecto negativo contra o rival português.

Momento das equipes

O Porto avançou aos playoffs da Liga Europa após garantir a classificação na última rodada da fase de grupos com uma vitória apertada sobre o Maccabi Tel Aviv. No entanto, a equipe comandada por Martín Anselmi não vive um grande momento na temporada, já que caiu nas duas competições domésticas e não vence há cinco jogos na Primeira Liga portuguesa.

Já a Roma, que terminou a fase de grupos um ponto acima do Porto, chega embalada por um desempenho crescente na Serie A. O time romano venceu o Venezia no último fim de semana e busca manter a boa fase sob o comando de Claudio Ranieri, que assumiu a equipe de forma interina. Entretanto, os Giallorossi ainda apresentam dificuldades jogando fora de casa na Liga Europa, vencendo apenas três dos últimos 19 jogos como visitante na competição.

Retrospecto entre Porto e Roma

O histórico favorece o Porto, que eliminou a Roma em todas as três ocasiões em que se enfrentaram em competições europeias. A mais recente foi nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2018-19, quando os portugueses avançaram com um placar agregado de 4-3.

Possíveis escalações

Porto:

Diogo Costa; Djalo, Pepe, Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela, Wendell; Francisco Conceição, Rodrigo Mora; Evanilson.

Roma:

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Lukaku.

Palpite para Porto x Roma

O confronto promete ser equilibrado, já que ambas as equipes têm pontos fortes e fracos evidentes. O Porto tem a vantagem de jogar em casa, mas não vence há cinco partidas na liga portuguesa. Já a Roma melhorou seu desempenho recentemente, mas continua instável fora de casa.

Palpite: Porto 1-1 Roma – Um empate parece um resultado provável, deixando a decisão da vaga para o jogo de volta na Itália.

Onde assistir Porto x Roma

A partida será transmitida no Brasil pelo Star+ e ESPN. O jogo começa às 17h (horário de Brasília).

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

Tags:

Champions League, Roma Manchester United Arsenal PSV

#Atalanta #B04