Palpites Maringá FC x União-TO , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (05/03)

O jogo entre Maringá FC x União-TO marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Caxias que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Maringá

Maringá FC x União-TO: Tudo sobre o confronto pela Copa do Brasil

Maringá FC e União-TO se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado em partida única, e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir

O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pelo SporTV (canal fechado).

Como as equipes chegaram até aqui?

O Maringá FC garantiu vaga na segunda fase após eliminar o Juventude, vencendo por 1 a 0 em casa. Já o União-TO surpreendeu e bateu o América-RN de virada, por 4 a 2, conquistando sua primeira classificação para esta fase da Copa do Brasil.

Ambas as equipes já embolsaram R$ 1 milhão pela classificação e mais R$ 830 mil pela participação no torneio. O clube que avançar para a terceira fase levará um prêmio de R$ 2.315.250.

Conheça o União-TO, adversário do Maringá FC

O União Atlético Clube, conhecido como Guerreiros do Norte, é um clube de Araguaína, no Tocantins, fundado em 1992. O time é bicampeão tocantinense, tendo conquistado o título estadual em 1994 e 2024.

Os jogos da equipe são disputados no Estádio Mirandão, com capacidade para 10.000 pessoas. O time veste azul, preto e branco, e tem como mascote um guerreiro espartano.

Campanhas recentes

Campeonato Tocantinense: Campeão estadual em 2024, vencendo o Tocantinópolis na final.

Campeão estadual em 2024, vencendo o Tocantinópolis na final. Copa Verde: Eliminado na primeira fase em 2025.

Eliminado na primeira fase em 2025. Brasileirão Série D: Vai disputar a edição deste ano no Grupo A4.

Vai disputar a edição deste ano no Grupo A4. Copa do Brasil: Primeira vez chegando à segunda fase.

Elenco e principais destaques

O União-TO conta com um elenco experiente, com jogadores que passaram por clubes do Tocantins e outras regiões. Alguns destaques:

Davi Guedes (Goleiro, 22 anos) – Revelado pelo Corinthians.

– Revelado pelo Corinthians. Marcinho (Lateral-direito, 30 anos) – Capitão da equipe, ex-Tocantinópolis.

– Capitão da equipe, ex-Tocantinópolis. Bruno Morais (Meia, 35 anos) – Passagens por Ferroviária-SP e Arapongas-PR.

– Passagens por Ferroviária-SP e Arapongas-PR. Jean Bala (Atacante, 30 anos) – Autor de dois gols contra o América-RN na Copa do Brasil.

O time joga no esquema 4-3-3, com:

Davi Guedes; Marcinho, Allan Rosário, Jean Mineiro e Ian; Gustavo Gomes, Felipe Afonso e Bruno Morais; Gabriel Vinícius, Thalysson e Jean Bala.

Técnico e história no futebol

O União-TO é comandado por Luiz Carlos Prima, de 69 anos, ex-preparador físico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994. Ele assumiu o time em 2024 e tem o desafio de levar o clube a novos patamares.

Expectativa para o confronto

O Maringá FC joga em casa e conta com o apoio da torcida, mas o União-TO vem motivado pela classificação histórica. Com a vaga na terceira fase e um prêmio milionário em jogo, a partida promete ser equilibrada e disputada até o fim.

Quem levará a melhor e seguirá vivo na Copa do Brasil?

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net