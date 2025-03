Vasco fica no Pote 1 da Copa do Brasil, mas no Pote 2 da Sul-Americana e deve pegar time Argentino

Por Noticias do Vasco

O Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos maiores clubes de futebol do Brasil, tem se destacado em competições nacionais e internacionais. Recentemente, foram definidos os potes para os sorteios das fases de grupos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana de 2025, e o Vasco ocupa posições de destaque em ambas as competições.

Copa do Brasil 2025: Pote 1

Na Copa do Brasil, os 80 clubes classificados são distribuídos em oito potes (A a H), conforme seu desempenho no ranking nacional de clubes da CBF. O Vasco da Gama está alocado no Pote A, que reúne equipes com classificações mais altas. A distribuição dos potes foi realizada da seguinte forma:

Pote A: Atlético Mineiro (5), Atlético Paranaense (6), Fluminense FC (7), Grêmio Porto Alegrense (10), América FC (13), RB Bragantino (14), CR Vasco da Gama (15), Atlético Goianiense (17), EC Juventude (18), Cuiabá EC (20).

A presença do Vasco no Pote A reflete sua posição no ranking nacional, ocupando a 15ª posição. Essa classificação proporciona ao clube vantagens no sorteio, como a possibilidade de decidir a partida de ida em casa e a vantagem do empate em caso de confrontos diretos.

Copa Sul-Americana 2025: Pote 2

Na Copa Sul-Americana, o Vasco está inserido no Pote 2 para o sorteio da fase de grupos. Os potes para esta competição foram definidos com base no ranking da CONMEBOL, datado de 16 de dezembro de 2024. A distribuição é a seguinte:

Pote 1 : Independiente (Argentina), Lanús (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Godoy Cruz (Argentina), Huracán (Argentina), Unión (Argentina), Lanús (Argentina), Colón (Argentina), Palmeiras (Brasil), Fluminense (Brasil), Atlético Mineiro (Brasil), Grêmio (Brasil), Ceará (Brasil), Vitória (Brasil), Cruzeiro (Brasil), Vasco da Gama (Brasil).

: Independiente (Argentina), Lanús (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Godoy Cruz (Argentina), Huracán (Argentina), Unión (Argentina), Lanús (Argentina), Colón (Argentina), Palmeiras (Brasil), Fluminense (Brasil), Atlético Mineiro (Brasil), Grêmio (Brasil), Ceará (Brasil), Vitória (Brasil), Cruzeiro (Brasil), Vasco da Gama (Brasil). Pote 2 : Atlético Nacional (Colômbia), Millonarios (Colômbia), Deportivo Cali (Colômbia), América de Cali (Colômbia), Once Caldas (Colômbia), Junior Barranquilla (Colômbia), Independiente Santa Fe (Colômbia), Tolima (Colômbia), Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Wilstermann (Bolívia), Oriente Petrolero (Bolívia), Universidad de Chile (Chile), Palestino (Chile), Universidad Católica (Chile), Everton (Chile).

: Atlético Nacional (Colômbia), Millonarios (Colômbia), Deportivo Cali (Colômbia), América de Cali (Colômbia), Once Caldas (Colômbia), Junior Barranquilla (Colômbia), Independiente Santa Fe (Colômbia), Tolima (Colômbia), Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Wilstermann (Bolívia), Oriente Petrolero (Bolívia), Universidad de Chile (Chile), Palestino (Chile), Universidad Católica (Chile), Everton (Chile). Pote 3 : Deportivo La Guaira (Venezuela), Caracas FC (Venezuela), Metropolitanos FC (Venezuela), Deportivo Lara (Venezuela), Deportivo Táchira (Venezuela), Carabobo FC (Venezuela), Zamora FC (Venezuela), Mineros de Guayana (Venezuela), Cerro Largo (Uruguai), Danubio (Uruguai), Racing (Uruguai), Montevideo Wanderers (Uruguai), Universidad César Vallejo (Peru), Cusco FC (Peru), Cienciano (Peru), Atlético Grau (Peru).

: Deportivo La Guaira (Venezuela), Caracas FC (Venezuela), Metropolitanos FC (Venezuela), Deportivo Lara (Venezuela), Deportivo Táchira (Venezuela), Carabobo FC (Venezuela), Zamora FC (Venezuela), Mineros de Guayana (Venezuela), Cerro Largo (Uruguai), Danubio (Uruguai), Racing (Uruguai), Montevideo Wanderers (Uruguai), Universidad César Vallejo (Peru), Cusco FC (Peru), Cienciano (Peru), Atlético Grau (Peru). Pote 4: Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Wilstermann (Bolívia), Oriente Petrolero (Bolívia), Universidad de Chile (Chile), Palestino (Chile), Universidad Católica (Chile), Everton (Chile), Deportivo La Guaira (Venezuela), Caracas FC (Venezuela), Metropolitanos FC (Venezuela), Deportivo Lara (Venezuela), Deportivo Táchira (Venezuela), Carabobo FC (Venezuela), Zamora FC (Venezuela), Mineros de Guayana (Venezuela).

Com sua posição no Pote 2, o Vasco enfrentará equipes de potes 1 e 3 na fase de grupos. Possíveis adversários do Pote 1 incluem clubes argentinos renomados, como Independiente, Lanús e Defensa y Justicia. Já do Pote 3, o clube pode encarar times venezuelanos ou uruguaios.

Expectativas para as Competições

A classificação do Vasco nos potes da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana de 2025 reflete sua trajetória recente e a busca por títulos. No cenário nacional, a Copa do Brasil representa uma oportunidade de conquistar um troféu de prestígio, enquanto a Sul-Americana oferece a chance de brilhar no continente sul-americano.

A torcida vascaína aguarda ansiosamente pelos sorteios e pela definição dos adversários, na expectativa de ver sua equipe superar desafios e alcançar o sucesso nas competições que se aproximam.