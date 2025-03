BOLETIM – Programa Inova Talentos possibilita que empresas desenvolvam projetos inovadores com apoio de profissionais qualificados

Por meio do Programa Inova Talentos, empresas de diversos portes, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) e entidades do Terceiro Setor com sede em Santa Catarina podem contar com a colaboração de pesquisadores no desenvolvimento de projetos inovadores.

Realizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC), a ação ajuda a mapear profissionais qualificados para atuar como bolsistas dentro das organizações.

As propostas apresentadas pelas organizações podem ser de inovação em produtos, em processos, organizacional, em design, em marketing ou em modelo de negócios.

A coordenadora do edital do Programa Inova Talentos, Bruna Gesser, fala da oportunidade e explica como participar:

SONORA

Os projetos selecionados poderão contar com profissionais graduados que tenham experiência profissional e em projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.

Eles atuarão como bolsistas pelo período de 12 meses, com bolsa prorrogável por mais 12 meses.

Cerca de 60% dos profissionais são contratados para compor a equipe após o término do período como bolsista.

Repórter: Marcos Lampert