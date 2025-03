Foliões aproveitam última noite de programação nos bairros Caranã e Nova Cidade

Posted on

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) deu início, nesta semana, à elaboração do relatório da safra de grãos 2025, contabilizando a produção das principais culturas em larga escala no Estado, com destaque para a safra de soja, arroz e milho. Quanto ao arroz, Roraima tem se consolidado como um dos polos produtores da […]