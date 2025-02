Brighton x Chelsea ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (14/02)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Brighton x Chelsea acontece hoje, HOJE (14/02) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Brighton ue tentará a vitória em seu território.

Brighton x Chelsea: Prévia, escalações e prognóstico para o duelo da Premier League

Na sexta-feira (14), Brighton & Hove Albion e Chelsea se enfrentam pela 25ª rodada da Premier League no Amex Stadium, às 17h (horário de Brasília). Apenas seis dias após um duelo pela FA Cup, as equipes voltam a medir forças, agora em um confronto crucial pelo Campeonato Inglês.

Momento das equipes

O Brighton chega embalado pela vitória sobre o próprio Chelsea na Copa da Inglaterra, após um triunfo por 2 a 1 que encerrou uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas contra os Blues. No entanto, a equipe de Fabian Hürzeler ainda precisa melhorar seu desempenho na Premier League, onde ocupa a 10ª colocação, com apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos (6 empates e 4 derrotas). Além disso, os Seagulls não vencem uma partida em casa pela liga há cinco rodadas, desde o triunfo sobre o Manchester City em novembro.

Já o Chelsea, sob o comando de Enzo Maresca, vem de uma eliminação decepcionante na FA Cup e agora concentra esforços na luta pelo G-4 da Premier League. O time ocupa a 4ª posição, apenas dois pontos à frente de Manchester City e Newcastle. Fora de casa, os Blues não vencem há quatro jogos na competição, desde o eletrizante 4 a 3 sobre o Tottenham em dezembro.

Escalações prováveis

Brighton:

Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Webster, Lamptey; Hinshelwood, Baleba, Minteh, Rutter, Mitoma; João Pedro.

Chelsea:

Jorgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.

Desfalques

O Brighton não poderá contar com Jason Steele, Ferdi Kadioglu, Igor Julio, James Milner e Solly March, todos lesionados. Pervis Estupiñán e Mats Wieffer ainda são dúvidas. Já Lewis Dunk será avaliado após sofrer uma lesão na costela.

Pelo lado do Chelsea, os desfalques incluem Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Roméo Lavia, Omari Kellyman e Marc Guiu, além de Mykhaylo Mudryk, suspenso provisoriamente por doping. Reece James deve retornar após ser poupado na FA Cup, enquanto Nicolas Jackson tenta se recuperar de uma lesão na coxa.

Prognóstico e palpite

O Chelsea busca uma reação após a eliminação na FA Cup, mas terá um desafio complicado contra um Brighton que costuma ser competitivo em casa. Diante do equilíbrio recente entre as equipes e da inconsistência dos visitantes fora de casa, a aposta mais segura é um empate com gols.

Palpite: Brighton 2-2 Chelsea.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN