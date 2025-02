Seop realiza demolição de galpão comercial construído ilegalmente em área de proteção ambiental – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Imóvel possuía 330m² e prejuízo aos responsáveis chega a R$1,5 milhão – Fábio Costa/Seop

A Secretaria de Ordem Pública realiza nesta quarta-feira, dia 12, a demolição de uma construção irregular erguida sem a devida licença em Área de Proteção Ambiental e ao lado do Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Sernambetiba, na Rua Célio Fernandes dos Santos Silva, em Vargem Pequena, área que sofre influência do crime organizado. A edificação comercial consiste em um galpão feito após a execução de um aterro na Faixa Marginal de Proteção do Canal do Portelo. Além disso, a construção também está localizada em uma área destinada à implantação de um logradouro público. Engenheiros da Prefeitura estimam um prejuízo de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Os responsáveis foram notificados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC) em outubro de 2024, com a determinação de paralisação imediata quando as obras ainda encontrava-se em fase inicial de implantação, bem como a realização da recuperação ambiental da área afetada. Sem apresentar as devidas licenças, as construções foram aceleradas em total descumprimento a notificação e ao embargo. Em apenas três meses evoluíram da fundação à conclusão da obra, um galpão em estrutura metálica com cerca de 330 m².

– Essa é mais uma operação da Secretaria de Ordem Pública para demolir construções ilegais. É importante destacar que esse galpão ilegal foi erguido em uma área de proteção ambiental e, lamentavelmente, após o embargo da construção, os responsáveis, ao invés de pararem, eles aceleraram o ritmo das construções. E mais uma vez é uma construção ilegal, sem licença, insegura, que além de prejudicar o meio ambiente, também prejudica o ordenamento da cidade. Por isso a gente vai seguir firme nesse trabalho de ordenamento urbano através da demolição dessas construções ilegais – ressalta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.