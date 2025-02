Inscrições para o processo seletivo do curso de Robótica são prorrogadas até esta quinta-feira, 13

Crianças de 9 a 14 anos são o público-alvo do curso. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet



Foto: Fernando Teixeira/Semuc/PMBV



As inscrições para o processo seletivo do curso de Robótica Educacional, ministrado no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), foram prorrogadas e seguem até esta quinta-feira, 13. O limite de vagas de cada turno será de acordo com a quantidade disponível.

A Prefeitura de Boa Vista ampliou o número de candidatos com 32 vagas para cada turno, além das 100 já disponibilizadas anteriormente. Ao atingir o quantitativo de inscritos, o processo de inscrição se encerrará. Dentre as alterações se destacam ainda, a exigência do cumprimento de carga horária mínima de 80% do curso para emissão do certificado.

Crianças de 9 a 14 anos são o público-alvo do curso. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, através do link: https://cidadesocial.pmbv.rr.gov.br/login. Pais ou responsáveis devem acessar o edital com a retificação no site: https://concursos.boavista.rr.gov.br.

Fonte: Da Redação