Instituto Cândida Vargas reforça ações para prevenção da gravidez na adolescência

O mês de fevereiro marca a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, um período de conscientização sobre os impactos da gestação precoce e a importância da educação sexual para jovens. No Instituto Cândida Vargas (ICV), referência em assistência materno-infantil, o tema ganha ainda mais relevância diante dos números expressivos de partos realizados em adolescentes. Em 2024, o hospital registrou 5.143 partos, dos quais 784 foram com jovens entre 10 e 19 anos, evidenciando a necessidade de reforçar medidas preventivas e de assistência especializada para essa parcela da população.

A gravidez na adolescência traz desafios tanto para a jovem mãe quanto para o bebê. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), gestantes adolescentes apresentam maior risco de complicações maternas, fetais e neonatais, incluindo parto prematuro, baixo peso ao nascer e aumento da mortalidade materna e infantil. Além disso, as dificuldades socioeconômicas e o abandono escolar são realidades frequentes entre adolescentes que engravidam precocemente, dificultando o acesso a melhores condições de vida e trabalho no futuro.

Diante desse cenário, o ICV desenvolve um trabalho contínuo para minimizar os impactos da gravidez na adolescência e promover ações de prevenção. O pré-natal de alto risco da unidade conta com medidas educativas e assistência multidisciplinar para reduzir a incidência de novas gestações precoces. Durante o período de internação para o parto, são realizadas palestras informativas sobre saúde sexual e reprodutiva, além da oferta de métodos contraceptivos mais seguros, como o Dispositivo Intrauterino (DIU) pós-parto, garantindo que essas jovens tenham acesso a opções eficazes de planejamento familiar.

A coordenadora da Obstetrícia do ICV, Tatiana Viana Fragoso Vieira, destaca a importância de um atendimento humanizado e abrangente para as adolescentes. “Nosso objetivo é oferecer mais do que assistência médica. Trabalhamos com um olhar amplo para essas jovens, proporcionando apoio psicológico, fisioterapia, enfermagem obstétrica e acompanhamento especializado. Sabemos que a gravidez precoce pode trazer muitos desafios, e queremos garantir que elas tenham suporte para enfrentar essa fase com mais segurança e informação”, ressaltou.

O ICV também conta com uma equipe de médicos residentes e obstetras capacitados, que atuam com práticas de parto respeitosas e acolhedoras, priorizando o acolhimento da mãe e do bebê.

Campanha nacional – A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência acontece na primeira semana do mês de fevereiro e é uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre a importância do tema e incentivar políticas públicas que garantam mais assistência e educação para os jovens.