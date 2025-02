Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, seleciona professores visitantes  – IFSP

Docentes ativos do IFSP podem se inscrever até 15 de março; no total, são 10 vagas

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em Portugal, recebe, até o dia 15 de março de 2025, a inscrição de docentes para o Edital 25/26 de Professores Visitantes. São cinco vagas para atuar no primeiro semestre (08/09/205 a 08/02/2026) e cinco vagas para atuar no segundo semestre letivo (15/02/2026 a 15/07/2026).

O edital tem por objetivo promover a internacionalização, a investigação aplicada e a inovação formativa na instituição portuguesa.

O professor visitante deverá possuir doutorado e um currículo científico de impacto internacional em uma das seguintes áreas: Administração Pública; Ciências da Computação; Ciências Naturais; Direção e Gestão Hoteleira; Engenharia Alimentar; Engenharia do Ambiente; Engenharia Eletrotécnica; Gestão; Narrativas Digitais/Transmédia; Restauração e Tecnologia Alimentar; e Tecnologias Digitais e Educação Inclusiva.

Aos cinco primeiros professores selecionados, para cada semestre, o IFSP garante, conforme a Lei 8.112/90, a concessão de contratação de professor substituto pelo período estabelecido na carta de aceite emitida pelo IPB, além de manutenção da remuneração integral. O IPB assegurará o alojamento do professor visitante na Residência Internacional de Professores do IPB e uma viagem de e para o seu país de residência.

O coordenador de Relações Internacionais da Pró-Reitoria de Extensão (CRI/PRX), Wagner Belo, revela que, no último edital, todas as dez vagas foram preenchidas, feito que deve ser repetido neste edital. “Isso mostra a quantidade de docentes do IFSP desenvolvendo ações notáveis. Dessa forma, o número de profissionais aptos para as vagas de professor visitante no exterior deve crescer cada vez mais”, avalia.

Veja todas as informações sobre a seleção no edital do IPB e no comunicado da CRI/PRX:

Edital IPB 25/26

Comunicado CRI/PRX