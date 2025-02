Prefeitura identifica bocas de lobo por geoprocessamento

Posted on

O governador Jorginho Mello vistoriou, nesta sexta-feira, 3, as obras de dragagem do rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul. Ele esteve na cidade do Alto Vale acompanhado do secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, coronel Fabiano de Souza. A obra é uma ação inédita do Governo do Estado para proteger a população e […]