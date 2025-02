Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde divulga terceira chamada do processo seletivo servidores temporários

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde realizou a terceira chamada do processo seletivo para a contratação de 16 novos profissionais em caráter temporário para a complementação do quadro de funcionários.

A seleção inclui vagas para diversos cargos, como biólogo, contador, engenheiro, geólogo e técnico em Contabilidade.

Com a chegada dos novos colaboradores, os serviços para o planejamento de políticas públicas e de emissão de Outorgas terão uma estrutura ainda mais robusta para serem executados.

Os contratados também vão colaborar nas ações de segurança de barragens, na elaboração de boletins meteorológicos, monitoramento de secas e em planos de bacia.

A agilidade nas outorgas vai garantir a regularização dos usuários de recursos hídricos e a preservação ambiental, fortalecendo o desenvolvimento sustentável do estado.

Repórter: Marcos Lampert